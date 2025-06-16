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Понедельник, 16 июня 2025, 10:27 мск

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В Греции медведь убил туриста

В Греции медведь напал на двух туристов, один пострадавший получил смертельные травмы.

Двое мужчин направлялись к месту крушения военного самолета, разбившегося около 70 лет назад. В какой-то момент на них вышел хищник и проявил агрессию.

Медведь отвлекся на собаку, а один из туристов применил перцовый баллончик, тогда зверь бросился на второго путешественника и столкнул его в ущелье, после чего скрылся в чаще.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь.

По словам зоозащитников, вероятно, медведь почувствовал угрозу и попытался защитить свою территорию.

Афины, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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