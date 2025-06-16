В Канаде перехватили самолет в бесполетной зоне над местом проведения саммита G7

В Канаде военные перехватили частный самолет, который оказался в бесполетной зоне над местом проведения встречи представителей стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу объединенной группы по обеспечению безопасности саммита.

Частный борт пролетал над районом Кананаскис в провинции Альберта. На перехват были направлены истребители CF-18 Hornet. Отмечается, что военным с первого раза не удалось прилечь внимание пилота.

Через некоторое время частный самолет все-таки приземлился, а летчик сдался канадской полиции. Предположительно, пилот не учел ограничения, введенные в воздушном пространстве накануне проведения саммита.

Встреча представителей стран «Большой семерки» проходит в Канаде с 15 по 17 июня. Участие в саммите принимают США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube