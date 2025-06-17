В Оманском заливе столкнулись два судна

В Оманском заливе нефтяной танкер столкнулся с судном. Об этом сообщили в национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент произошел в 24 морских милях от побережья ОАЭ. Известно, что в результате ЧП был поврежден танкер Adalynn, следовавший под флагом Антигуа и Барбуды из эмиратского порта Фуджейра в направлении Суэцкого канала.

На помощь прибыл катер береговой охраны и эвакуировал 24 члена экипажа с нефтяного танкера. Отмечается, что спасенных моряков доставили в порт Хор-Факкан.

Причины произошедшего устанавливаются.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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