российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 июня 2025, 14:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Оманском заливе столкнулись два судна

В Оманском заливе нефтяной танкер столкнулся с судном. Об этом сообщили в национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент произошел в 24 морских милях от побережья ОАЭ. Известно, что в результате ЧП был поврежден танкер Adalynn, следовавший под флагом Антигуа и Барбуды из эмиратского порта Фуджейра в направлении Суэцкого канала.

На помощь прибыл катер береговой охраны и эвакуировал 24 члена экипажа с нефтяного танкера. Отмечается, что спасенных моряков доставили в порт Хор-Факкан.

Причины произошедшего устанавливаются.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток,