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Среда, 18 июня 2025, 12:13 мск

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Авиасообщение с островом Бали закрыто из-за извержения вулкана

В Индонезии извергается вулкан Левотоби Лаки-лаки. Для авиации объявили «красный» уровень опасности.

Вулкан в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара выбросил столб пепла на высоту свыше 11 километров. Уровень авиационной опасности был повышен до максимального.

В результате зафиксирован пеплопад в нескольких деревнях вокруг горы Левотоби. Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило, что по крайней мере жители одного населенного пункта были эвакуированы. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Согласно официальному сайту международного аэропорта Денпасара, были отменены рейсы из Австралии, Сингапура и Китая, а также несколько внутренних перелетов.

Денпасар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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