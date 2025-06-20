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Пятница, 20 июня 2025, 13:39 мск

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Пропалестинские активисты на самокатах повредили два британских военных самолета

Пропалестинские активисты на электросамокатах проникли на военную базу Великобритании и повредили два самолета-заправщика Airbus Voyager. Об этом сообщает Mail Online.

Участники движения Palestine Action пробрались на крупнейшую базу Королевских ВВС. С собой у них был огнетушитель, переделанный в краскопульт, баллон с красной краской и монтировка.

Активисты залили краской двигатели двух самолетов-заправщиков Airbus Voyager, нарисовали на асфальте флаг Палестины и скрылись на электросамокатах.

В ВВС Великобритании заявили, что поврежденные самолеты играют ключевую роль в обеспечении оперативной дальности и маневренности британской военной авиации.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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