Трамп: Израиль и Иран пришли ко мне и попросили мира

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Иран и Израиль якобы пришли к нему и попросили мира, и предупредил, что обеим странам есть что терять, если не будет перемирия.

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: «Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток – настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины», – написал Трамп своей соцсети Truth Social (цитата по РИА «Новости»).

Трамп ранее сообщал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube