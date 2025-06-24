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Вторник, 24 июня 2025, 11:33 мск

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В Мозамбике крокодил съел футболиста во время тренировки

В Мозамбике крокодил напал на 19-летнего футболиста во время тренировки. Тело до сих пор не нашли.

Спортсмен клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете» тренировался на берегу реки Замбези в Мозамбике. По словам тренера, футболист приблизился к реке во время пробежки, когда на него напал крокодил.

Огромная рептилия утащила молодого человека, очевидцы не смогли ему помочь.

На место прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. Отмечается, что тело погибшего найти пока не удалось.

Мапуту, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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