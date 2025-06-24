В Мозамбике крокодил съел футболиста во время тренировки

В Мозамбике крокодил напал на 19-летнего футболиста во время тренировки. Тело до сих пор не нашли.
Спортсмен клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете» тренировался на берегу реки Замбези в Мозамбике. По словам тренера, футболист приблизился к реке во время пробежки, когда на него напал крокодил.
Огромная рептилия утащила молодого человека, очевидцы не смогли ему помочь.
На место прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. Отмечается, что тело погибшего найти пока не удалось.
Мапуту, Зоя Осколкова
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