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Среда, 25 июня 2025, 11:43 мск

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В США при ударе молнии пострадали 20 человек

В США в результате удара молнии в озеро пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщили в пожарной службе округа Лексингтон штата Южная Каролина, молния ударила в озеро в парке Доминион-Бич на плотине Дреер.

Не менее 20 человек получили удар током, из них 12 несовершеннолетних. Всем пострадавших оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Парк временно закрыли для посещения. Отмечается, что локация будет доступна посетителям после проверки службы безопасности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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