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Страны НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупки вооружений

Фото: официальный сайт НАТО

Входящие в НАТО государства согласовали увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, но они опасаются роста зависимости от США в вопросах закупки вооружений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«На фоне того, как союзники спешат восстановить свои вооруженные силы, лидеры сталкиваются с реальностью, что им придется полагаться на США в отношении многих новых видов вооружений, которые они планируют приобрести... Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США», – рассказал один из собеседников агентства.

Действия американской администрации подрывают доверие европейских стран к США. Так Вашингтон пытался убедить Копенгаген закупать больше американского оружия, однако высказывания президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии поставили под сомнение реализацию этой сделки.

Кроме того, решение американского лидера о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной в начале года встревожило союзников и усилило опасения, что в случае кризиса США могут ввести ограничения на поставляемое ими оружие.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, у европейских союзников не будет альтернативы закупке американского оружия, в особенности в условиях истощения запасов из-за поставок оружия на Украину.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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