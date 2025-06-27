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Пятница, 27 июня 2025, 14:53 мск

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В аэропорту Вьетнама столкнулись два самолета

Во Вьетнаме два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в воздушной гавани Нойбай. Оба борта принадлежат национальному авиаперевозчику Vietnam Airlines.

Airbus A321 ждал на рулежной дорожке, в этот момент с ним столкнулся Boeing 787, который приземлился и направлялся к стоянке. В результате Airbus получил повреждение хвостовой части.

В управлении гражданской авиации Вьетнама сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом из-за ЧП пришлось отменить и перенести несколько рейсов.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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