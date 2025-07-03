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Четверг, 3 июля 2025, 10:06 мск

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У берегов Бали затонул паром с пассажирами

У берегов индонезийского острова Бали затонул пассажирский паром. По последним данным, четыре человека погибли, несколько десятков пропали без вести.

Крушение произошло в Балийском проливе. В момент аварии на судне находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовых автомобилей.

«Четыре человека погибли, 38 пропали без вести, 23 спасены», – сообщили в национальном агентстве по поиску и спасению.

Поисково-спасательная операция продолжается, работы осложняются плохими погодными условиями.

Денпасар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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