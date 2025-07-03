Житель Австралии скончался от редкого вируса после укуса летучей мыши

В Австралии мужчина умер от редкой инфекции после укуса летучих мышей. Об этом сообщают местные СМИ.

50-летний житель Нового Южного Уэльса пострадал от укуса летучей мыши несколько недель назад. Со временем его состояние ухудшилось. Обследование показало, что мужчина заразился лиссавирусом летучих мышей.

Инфицированные особи могут передавать вирус человеку, когда их слюна попадает в организм через укус или царапину. Лиссавирус близок к бешенству. Лечения от этого заболевания в настоящее время не существует.

Первые симптомы инфекции похожи на грипп. Это головная боль, температура, усталость, но болезнь стремительно переходит в паралич, бред, судороги. Состояние пострадавшего стало критическим, через некоторое время он умер в больнице.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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