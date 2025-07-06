В США при наводнении погибли 50 человек: более 20 детей пропали без вести

Число погибших при наводнении в американском штате Техас после длительных противных дождей достигло 50 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей власти.

В частности, шериф округа Керр, который стал эпицентром бедствия, Ларри Лейта проинформировал о гибели 43 человек, среди них 28 взрослых и 15 детей.

Еще четверо погибли в округе Трэвис и трое – в округе Бернет.

Власти не исключают, что число погибших может увеличиться, поскольку десятки людей считаются пропавшими без вести. Известно, что в их числе 27 детей из летнего лагеря, расположенного на берегу реки в округе Керр.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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