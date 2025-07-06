Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн дал прощальный концерт

Знаменитый британский рок-музыкант Оззи Осборн, которому исполнилось 76 лет, дал прощальный концерт. Грандиозное шоу прошло на футбольном стадионе «Вилла Парк», пишет британская газета The Independent.

Издание отмечает, что вместе с Осборном на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath. В их числе гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд.

Сначала 76-летний Осборн, который сидел на импровизированном троне из-за неспособности ходить в связи с травмой позвоночника, исполнил пять хитов своего сольного репертуара – I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home. Затем прозвучали также классические хиты Black Sabbath – War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid.

Шоу завершилось фейерверком, а Осборну подарили торт.

Бирмингем, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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