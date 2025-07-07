В Румынии турист погиб, делая селфи с медведем

В Румынии погиб турист, который слишком сильно приблизился к дикому медведю, делая селфи. Животное пришлось отстрелить.

Трагедия произошла с 48-летним туристом из Италии, который путешествовал на мотоцикле. Он увидел медведя и предложил ему еду. В какой-то момент мужчина подошел слишком близко, зверь напал на него и утащил в лес.

Очевидцы вызвали спасателей. Тело погибшего с рваными ранами нашли неподалеку. При этом медведь ходил поблизости, его пришлось ликвидировать.

На телефоне жертвы нашли множество фото и видео с медведем. Предположительно, это была самка, вероятно, она защищала своих детенышей.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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