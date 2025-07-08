При обрушении моста между Непалом и Китаем 18 человек пропали без вести

Мост, соединяющий Непал и Китай, обрушился, когда на нем находились люди. Пропали 18 человек. Проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в районе погранпоста Расугадхи. Из-за сильных дождей опоры моста подмыло, поток прошел по территории таможни и унес девять грузовых контейнеров.

По данным местных властей, без вести пропали 18 человек. Среди них – трое полицейских, девять местных жителей и шестеро граждан Китая.

Кроме того, повреждения из-за оползня получили плотина гидроэлектростанции «Расугадхи» и шоссе Пасанг-Лхаму, ведущее к месту происшествия, что затрудняет доставку спасательной техники.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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