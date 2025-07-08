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Вторник, 8 июля 2025, 13:38 мск

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Китайские военные целились лазером в немецкий самолет в Красном море

Фото: официальный сайт НАТО

Китайские военные помешали проведению миссии ЕС в Красном море. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии.

«Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides», – говорится в сообщении министерства, опубликованном на странице в социальной сети Х.

В МИД ФРГ подчеркнули, что расценивают такие действия как представляющие опасность для персонала. Внешнеполитическое ведомство охарактеризовало данный случай как «совершенно неприемлемый».

Посла КНР в Германии вызвали в немецкий МИД, чтобы получить разъяснения по данному инциденту.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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