Главный тренер сборной Бразилии по футболу приговорен к году тюрьмы

В Испании суд приговорил главного тренера сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти к году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Также суд оштрафовал итальянца на 386 тысяч евро. Прокуратура обвинила 66-летнего Анчелотти в мошенничестве с государством на сумму 1 млн евро. Нарушения касались 2014 и 2015 годов, когда Анчелотти работал в мадридском «Реале». Специалист обвинялся в том, что предоставлял в налоговые органы подставные компания для сокрытия реальных доходов.

Как отмечается, тюремные сроки до двух лет в Испании носят как правило условный характер.

Мадрид, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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