В Нидерландах отель отправил письма с мукой и спровоцировал массовую эвакуацию

В Нидерландах отель Villa Heidebad отправил письма с мукой в мэрии нескольких городов, что стало причиной массовых проверок и эвакуаций. Об этом сообщают местные СМИ.

Власти выбрали гостиницу для проведения пресс-конференции. Руководство отеля решило отблагодарить представителей администрации за доверие и отправило 200 благодарственных писем с мукой.

Дело в том, что в нидерландском языке слова «мука» и «установление связей» звучат одинаково. Однако чиновники юмора не оценили, из-за писем с неизвестным белым веществом эвакуировали несколько административных зданий, на места выезжали пожарные службы и правоохранители.

Представители отеля позже извинились за неудачный каламбур.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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