Китай будет выплачивать ежегодные пособия на детей до трех лет, чтоб повысить рождаемость

В Китае принимают новую меру по стимулированию рождаемости.

Правительство страны, столкнувшись с проблемой старения населения, объявило о выплате ежегодного пособия в размере 3600 юаней на ребёнка в возрасте до трёх лет.

Население Китая, второй по численности населения страны мира после Индии, сокращается третий год подряд. Таким образом, по прогнозам ООН, к 2100 году численность населения может сократиться с сегодняшних 1,4 млрд человек до 800 млн человек.

Размер пособия, выплачиваемого при определенных условиях, составит 3600 юаней в год (около 39 тысяч рублей), сообщил государственный телеканал CCTV со ссылкой на решение правительства Китая и правящей Коммунистической партии.

«Это важнейшая общенациональная мера, направленная на повышение благосостояния населения, – подчеркнул телеканал. – Она предусматривает прямую финансовую помощь семьям по всей стране для сокращения расходов на воспитание детей».

В прошлом году в Китае было зарегистрировано 9,54 миллиона новорожденных, что вдвое меньше, чем в 2016 году.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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