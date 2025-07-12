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В США пациент скончался от чумы

В США зафиксирована смерть от чумы. Об этом сообщают местные органы здравоохранения.

Пациент попал в отделение неотложной помощи медицинского центра Флагстафф в Северной Аризоне. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти больного не удалось.

Исследование выявило у покойного Yersinia pestis – чумную палочку.

Проводятся противоэпидемические мероприятия на местном уровне в сотрудничестве с департаментом здравоохранения штата Аризона.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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