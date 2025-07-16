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Среда, 16 июля 2025, 10:15 мск

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Под сокращения в Госдепе США попали специалисты по России и Украине

Специалисты по России и Украине попали под массовое сокращение в Госдепартаменте США. Об этом сообщает газета The New York Times.

«По данным нескольких американских чиновников, среди примерно 1350 сотрудников, уволенных на прошлой неделе из Государственного департамента, были старшие аналитики из бюро разведки, в том числе специалисты по России и Украине», – говорится в статье.

По словам собеседников издания, увольнение таких специалистов может привести к утрате ведомством ценного опыта, который мог быть полезен администрации президента США Дональда Трампа на фоне ее усилий по урегулированию конфликта на Украине.

«Дело не только в рабочих местах, речь идет об ослаблении критически важных возможностей в самый неподходящий момент», – прокомментировал сокращения один из чиновников.

О массовых увольнениях в Госдепе стало известно около недели назад. Под сокращение попали 1107 государственных служащих и 246 сотрудников дипломатической службы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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