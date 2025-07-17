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Четверг, 17 июля 2025, 11:54 мск

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В Ираке при пожаре в магазине погибли более 60 человек

В Ираке в новом гипермаркете произошел пожар, в результате которого погибли более 60 человек. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Возгорание произошло в торговом центре в Эль-Куте. Более 45 человек удалось эвакуировать из горящего здания. По последним данным, число жертв выросло до 61, в основном погибли женщины и дети.

Проводится расследование причин произошедшего. Власти взяли под стражу владельца магазина и собственника торгового центра.

В провинции Васит объявили трехдневный траур по погибшим в пожаре.

Багдад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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