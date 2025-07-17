Французская армия покинула Сенегал

Франция вернула последние военные объекты властям Сенегала и завершила постоянное французское военное присутствие в этой западноафриканской стране, начавшееся в 1960 году, передает «Интерфакс со ссылкой на французскую прессу.

В сенегальской столице Дакаре прошла торжественная церемония символической передачи ключей от самого крупного французского военного лагеря в Сенегале – «Жей».

Ранее Франция вывела свои войска из нескольких африканских государств, включая Мали, Нигер и Буркина Фасо.

Париж, Анастасия Смирнова

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