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Четверг, 17 июля 2025, 17:34 мск

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Французская армия покинула Сенегал

Франция вернула последние военные объекты властям Сенегала и завершила постоянное французское военное присутствие в этой западноафриканской стране, начавшееся в 1960 году, передает «Интерфакс со ссылкой на французскую прессу.

В сенегальской столице Дакаре прошла торжественная церемония символической передачи ключей от самого крупного французского военного лагеря в Сенегале – «Жей».

Ранее Франция вывела свои войска из нескольких африканских государств, включая Мали, Нигер и Буркина Фасо.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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