Во Вьетнаме потерпел крушение туристический корабль: погибли не менее 27 человек

В заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама потерпело крушение туристическое судно. По данным местных СМИ, погибли не менее 27 человек.

По состоянию на 20:45 (16:45 мск) чрезвычайные службы обнаружили тела 27 погибших, в том числе 8 детей. 11 человек были спасены, уточняет ТАСС.

Согласно официальной информации, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека: 48 пассажиров и 5 членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся.

Поисково-спасательная операция продолжается в условиях сильного дождя и ограниченной видимости.

Ханой, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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