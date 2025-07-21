Военный самолет упал на колледж в Бангладеш

В Бангладеш военный самолет рухнул на территории колледжа. По предварительным данным, пострадали не менее 28 человек.

Инцидент произошел в Дакке. Самолет Военно-воздушных сил Бангладеш выполнял тренировочный полет и рухнул на территории образовательного учреждения Майлстоун, затем воздушное судно загорелось.

На место прибыли экстренные службы. На данный момент известно о 28 пострадавших, часть из которых поступила в Национальный институт ожогов и пластической хирургии. Также четыре человека доставили в Объединенный военный госпиталь на вертолете ВВС.

В настоящее время на месте происшествия работают восемь подразделений пожарных частей. Причины крушения устанавливаются.

Дакка, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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