На границе между Таиландом и Камбоджей произошли столкновения

На границе Таиланда и Камбоджи произошли столкновения. Ситуация между странами накалилась до предела, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Бои между Таиландом и Камбоджей произошли как минимум в шести местах, тайские военные закрыли все пограничные контрольно-пропускные пункты», – говорится в сообщении агентства.

Камбоджийские военные обстреляли территорию Таиланда из реактивных систем залпового огня. В ответ тайские ВВС подняли в воздух шесть истребителей F-16 и нанесли удар по тяжелому вооружению камбоджийской армии.

Тайские власти отозвали своего посла из Пномпеня и намерены выслать камбоджийского дипломата из Таиланда.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube