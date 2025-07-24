В Японии обнаружили тысячи игрушечных пистолетов, способных стрелять боевыми патронами

В Японии отзывают партию игрушечных пистолетов, которые способны стрелять боевыми патронами, а из-за низкого качества могут взорваться в руке.

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) опубликовало предупреждение о распространении незаконного огнестрельного оружия. Опасные игрушки распространялись в качестве приза в игровых автоматах.

Известно, что 16 тысяч игрушечных пистолетов были импортированы из Китая по документам, подтверждающим безопасность изделий. Однако оказалось, что пистолеты могут быть переделаны под стрельбу боевыми патронами с помощью несложных манипуляций.

Кроме того, что выстрел из такого оружия может привести к тяжелым ранениям, пистолет также может взорваться в руке владельца из-за низкого качества материалов. Власти призывают граждан незамедлительно сообщать о выявлении подобных предметов в ближайшее отделение полиции.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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