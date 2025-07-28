В Марокко потерпел крушение военный самолет

В Марокко военный самолет разбился во время тренировочного полета. Пилоты погибли.

Катастрофа произошла в аэропорту Фес-Саисс. Легкий реактивный штурмовик Alpha Jet военно-воздушных сил (ВВС) Марокко вылетел с авиабазы Мекнес для отработки тренировочных маневров.

Прямо перед приземлением связь с самолетом была потеряна, воздушное судно потерпело крушение. Отмечается, что оба пилота, находившиеся на борту, погибли.

Причины произошедшего устанавливаются.

Рабат, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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