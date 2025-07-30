15 стран, включая Францию, призывают других признать Палестину государством

Около пятнадцати стран, включая Францию, призывают другие страны мира выразить готовность признать палестинское государство после министерской конференции ООН.

Об этом заявил в среду, 30 июля, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«В Нью-Йорке Франция вместе с 14 другими странами выступает с коллективным призывом: мы выражаем своё желание признать государство Палестина и приглашаем тех, кто ещё этого не сделал, присоединиться к нам», – написал Жан-Ноэль Барро в среду, на следующий день после того, как это «нью-йоркское обращение» было принято по итогам министерской конференции ООН, посвящённой решению палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств.

Помимо Франции, в обращении участвуют два члена «Группы двадцати»: Канада и Австралия. Среди других стран, подписавших обращение, – Андорра, Финляндия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Несколько стран уже либо выражают готовность признать, либо готовы рассмотреть возможность признания Палестины.

Как сообщает BFMTV, среди стран, подписавших соглашение, девять пока не признали палестинское государство, но выразили «готовность или позитивное отношение к своей стране» сделать: Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Люксембург, Мальта , Новая Зеландия, Португалия и Сан-Марино. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил во вторник, что Соединённое Королевство признает Палестину, если Израиль не предпримет определённых мер по прекращению гуманитарного кризиса в Газе, где от голода и отсутствия медицинской помощи умирают люди.

В прошлый четверг президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре.

Этот призыв 15 стран был публично озвучен по итогам министерской конференции, состоявшейся в понедельник и вторник в Нью-Йорке по инициативе Франции и Саудовской Аравии.

На конференции несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Катар и Египет, призвали ХАМАС передать власть Палестинской администрации.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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