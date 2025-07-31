В Саудовской Аравии 23 человека пострадали на экстремальном аттракционе

В Саудовской Аравии 23 человека получили травмы на экстремальном аттракционе, трое находятся в критическом состоянии.
В парке развлечений «Грин Маунтин» в Таифе аттракцион «360 градусов» буквально развалился пополам во время работы. Люди рухнули с высоты, а одного из посетителей вырвало из кресла и отбросило на несколько метров.
В результате за медицинской помощью обратились 23 человека. Трое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.
Причины поломки устанавливаются.
Абу-Даби, Зоя Осколкова
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