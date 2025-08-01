В Англии сотрудник музея в течение 20 лет воровал экспонаты

В Англии сотрудника музея уличили в краже экспонатов. За 20 лет мужчина продал ворованных ценностей на 50 тысяч фунтов стерлингов.
66-летний Стивен Харрис бывший директор музея Gressenhall Farm and Workhouse в Норфолке был обвинен в хищении исторических артефактов из коллекции. По данным правоохранителей, с 2005 по 2022 год, используя служебный доступ к хранилищам музея, мужчина присваивал ценные экспонаты.
Есть свидетельства того, что Харрис украл монеты, декоративные тарелки и стеклянные изделия, а затем продал их на торгах известных аукционных домов на общую сумму около 50 тысяч фунтов стерлингов.
Более того, чтобы выручить больше денег, он вводил руководство аукционов в заблуждение, заявляя о праве собственности на лоты. В этой связи ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем.
Лондон, Зоя Осколкова
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