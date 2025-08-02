В новом докладе ООН говорится о том, что никто не читает доклады ООН

Организация Объединенных Наций выпустила доклад о способах сэкономить и повысить эффективность работы. В документе указывается на то, что доклады ООН мало кто читает.

В прошлом году система ООН обеспечила проведение 27 тысяч заседаний с участием 240 органов, а секретариат подготовил 1100 докладов. «Огромное количество заседаний и докладов доводит систему – и всех нас – до предела», – признался генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, многие из этих докладов мало кто читает. 5% самых популярных докладов скачиваются более 5500 раз, в то время как каждый пятый доклад скачивается менее 1000 раз – «а скачивание не обязательно означает чтение».

Ситуация усугубляется тем, что ООН испытывает кризис ликвидности седьмой год подряд, поскольку не все 193 государства – члена организации выплачивают обязательные взносы в полном объеме или своевременно. В связи с этим Гутерриш предложил проводить меньше заседаний и выпускать меньше докладов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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