Австралия купит у Японии 11 стелс-фрегатов, чтоб сделать свой флот более смертоносным

Австралия приобретёт 11 фрегатов класса «Могами», построенных японской компанией Mitsubishi Heavy Industries, за 6 миллиардов долларов. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес во вторник, 4 августа. «Это, безусловно, крупнейшая сделка в сфере оборонной промышленности, когда-либо заключённая между Японией и Австралией», – заявил он. MHI конкурировала за тендер с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems. Ранее в процессе торгов за контракт из тендера выпали испанские и южнокорейские компании.

Австралия начала масштабную реструктуризацию своих вооруженных сил в 2023 году, чтобы оснастить их дальнобойными ударными возможностями для более эффективного реагирования на китайскую военно-морскую мощь. Стелс-фрегаты класса Mogami, которые Австралия ожидает получить к 2030 году, предназначены для замены стареющих фрегатов класса Anzac, которые поступили на вооружение в 1990-х годах. Они способны запускать крылатые ракеты Tomahawk большой дальности. «Фрегат класса Mogami – лучший фрегат для Австралии», – сказал Ричард Марлес. «Это корабль следующего поколения. Он скрытный. Он оснащен 32-ячеечной вертикальной пусковой установкой, способной запускать ракеты большой дальности, – добавил он. – Приобретение этих стелс-фрегатов сделает наш флот больше и более смертоносным».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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