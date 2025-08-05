В Японии побит температурный рекорд по жаре

Национальное метеорологическое агентство (JMA) сообщило, что во вторник, 5 августа, что в Японии была зафиксирована рекордная температура в 41,8 °C. Несколькими минутами ранее сообщалось о температуре в 41,6 °C.

Эта изнуряющая температура, зафиксированная в городе Исэсаки (на востоке страны), является самой высокой с момента начала ведения наблюдений.

В этом году Япония уже пережила самые жаркие июнь и июль в своей истории. До этого рекорд по жаре составлял 41,1°C – он был зафиксирован в Кумагае в 2018 году и в Хамамацу в 2020 году.

Японские метеорологи предупреждают о наличии прямой связи между конкретными погодными условиями (например, сильной жарой в определённое время) и долгосрочным изменением климата. Тем не менее, они отмечают, что глобальное потепление привело к непредсказуемым погодным явлениям в последние годы.

Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений на архипелаге, сравнявшись с рекордным показателем 2023 года. За ним последовала самая жаркая осень с момента начала наблюдений 126 лет назад.

А в этом году сезон дождей на западе закончился примерно на три недели раньше обычного.

Министерство земельных ресурсов сообщило, что из-за малого количества осадков и сильной жары несколько плотин на севере страны практически опустели. Фермеры опасаются, что нехватка воды и экстремальная жара могут привести к неурожаю.

Другие признаки глобального потепления: японская вишня, символ архипелага, цветет раньше из-за более высоких температур или даже не цветет полностью, поскольку осень и зима не достаточно холодные для цветения.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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