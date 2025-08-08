Индия приостановит закупку американского оружия и самолетов – Рейтер

Индия приостановила планы по закупке нового американского оружия и самолетов из-за введенных пошлин. Об этом сообщает агентство Рейтер. Речь идет о покупке боевых машин Stryker, ракет Javelin и разведывательных самолетах Boeing P8I. Повышенные тарифы на индийский экспорт опустили отношения двух стран до самого низкого уровня за последние десятилетия, отмечается в публикации.

По словам источников в индийском правительстве, Индия планировала в ближайшие недели отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для объявления о некоторых закупках вооружений, однако эта поездка была отменена.

В то же время собеседники агентства подчеркивают, что сделки могут быть заключены, но Нью-Дели хочет ясности в вопросах тарифов и двусторонних отношений. Один из неназванных чиновников заявил, что письменных указаний о приостановке закупок не поступало, что указывает на то, что у Индии есть возможность быстро изменить курс, хотя «никакого продвижения вперед, по крайней мере сейчас», не наблюдается.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили о планах по закупке и совместному производству ряда вооружений.

Рейтер также сообщает, что Индия открыта для сокращения импорта нефти из России в рамках урегулирования тарифов и заключения сделок с другими странами, включая США, но при условии конкурентоспособных цен.

Напомним, 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары в связи с закупками российской нефти и нефтепродуктов. С учетом ранее введенной 25-процентной пошлины тариф для Индии увеличился до 50%.

Нью-Дели, Наталья Петрова

