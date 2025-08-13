В Бразилии девять рабочих погибли при взрыве на заводе

В Бразилии произошло ЧП на заводе по производству взрывчатых материалов. Об этом сообщил губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.

По словам главы региона, в результате взрыва на предприятии в Куатру-Баррасе погибли девять человек. Еще семеро пострадали и были госпитализированы.

«Моя солидарность со всеми семьями и друзьями. Это печальный день в истории нашего штата», – написал губернатор на своей странице в соцсети.

Взрыв произошел в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества. Причины инцидента устанавливаются.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube