В Бразилии девять рабочих погибли при взрыве на заводе

В Бразилии произошло ЧП на заводе по производству взрывчатых материалов. Об этом сообщил губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.
По словам главы региона, в результате взрыва на предприятии в Куатру-Баррасе погибли девять человек. Еще семеро пострадали и были госпитализированы.
«Моя солидарность со всеми семьями и друзьями. Это печальный день в истории нашего штата», – написал губернатор на своей странице в соцсети.
Взрыв произошел в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества. Причины инцидента устанавливаются.
Бразилиа, Зоя Осколкова
