Мощный тайфун обрушился на Тайвань

На Тайване отменили сотни авиарейсов и закрыли школы из-за тайфуна Подул. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ураган обрушился на юго-восточное побережье острова. Ветер со скоростью 53 м/с бушует в городе Тайдун, где были эвакуированы более пяти тысяч человек.

Министерство транспорта Тайваня сообщило, что сегодня были отменены все внутренние рейсы – в общей сложности 252, а также 129 международных перелетов.

Вскоре шторм выйдет на сушу и двинется на западное побережье Тайваня, а затем направится в южную провинцию Китая Фуцзянь.

Тайбэй, Зоя Осколкова

