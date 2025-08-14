российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 августа 2025, 16:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Австралии заключенные съели морских свинок из приюта для животных

Фото: Freepik

В Австралии разразился скандал после того, как заключенные съели морских свинок из приюта для животных, где работали в рамках программы реабилитации. Об этом сообщают местные СМИ.

Расследование началось после того, как сотрудник исправительного учреждения нашел останки морских свинок за хозпостройками. Выяснилось, что зверьков съели заключенные, которые могли в дневное время покидать тюрьму в рамках реабилитации.

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук назвал поведение осужденных возмутительным. «Я понимаю, что в некоторых культурах они считаются деликатесом, но тюремному персоналу, находящемуся на условно-досрочном освобождении, не следует пользоваться возможностью, которую предоставляет приют для животных», – заявил чиновник.

В свою очередь секретарь Союза тюремных надзирателей Западной Австралии Энди Смит связал произошедшее с кадровыми проблемами. По его словам, нехватка персонала привела к нарушению правил надзора за заключенными.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,