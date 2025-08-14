В Австралии заключенные съели морских свинок из приюта для животных

В Австралии разразился скандал после того, как заключенные съели морских свинок из приюта для животных, где работали в рамках программы реабилитации. Об этом сообщают местные СМИ.

Расследование началось после того, как сотрудник исправительного учреждения нашел останки морских свинок за хозпостройками. Выяснилось, что зверьков съели заключенные, которые могли в дневное время покидать тюрьму в рамках реабилитации.

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук назвал поведение осужденных возмутительным. «Я понимаю, что в некоторых культурах они считаются деликатесом, но тюремному персоналу, находящемуся на условно-досрочном освобождении, не следует пользоваться возможностью, которую предоставляет приют для животных», – заявил чиновник.

В свою очередь секретарь Союза тюремных надзирателей Западной Австралии Энди Смит связал произошедшее с кадровыми проблемами. По его словам, нехватка персонала привела к нарушению правил надзора за заключенными.

