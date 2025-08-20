В аварии с автобусом в Афганистане погибли 76 человек

В Афганистане произошла авария с участием пассажирского автобуса, мотоцикла и грузовика, в результате которой погибли как минимум 76 человек.

ДТП случилось в западной провинции Герат. Пассажирский автобус, следовавший из Ислам-Калы в Кабул, столкнулся с мотоциклом и грузовиком на кольцевой дороге, после чего загорелся.

Среди погибших – водители грузовика и автобуса, мотоциклист, а также пассажиры. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Проводится расследование причин произошедшего.

Кабул, Зоя Осколкова

