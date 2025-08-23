российское информационное агентство 18+

В Канаде застрелят 400 страусов из-за угрозы птичьего гриппа

Фото: Freepik

В Канаде суд разрешил убить страусов на ферме из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Об этом сообщают местные СМИ.

Вспышка заболевания произошла в Британской Колумбии в конце прошлого года. За первый месяц погибло около 15% от общего поголовья птиц.

Двух погибших страусов протестировали на птичий грипп, результаты оказались положительными. Тогда Агентство по контролю качества пищевых продуктов издало приказ об уничтожении оставшихся особей.

Владельцы фермы обратились в суд, чтобы отменить данное решение. Однако судья встал на сторону властей и постановил умертвить 400 страусов.

Оттава, Зоя Осколкова

