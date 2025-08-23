российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 августа 2025, 15:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Японии 18 человек пострадали из-за распыления газа в торговом центре

В Токио 18 человек пострадали в результате конфликта, один из участников которого распылил газ. Полиция задержала подозреваемого.

Инцидент произошел в одном из самых густонаселенных районов Токио. Между посетителями торгового центра Shibuya Hikarie вспыхнула ссора, в ходе которой один из оппонентов распылил газ.

18 человек обратились за помощью к медикам. Предположительно, они пострадали из-за слезоточивого газа.

Полицейские арестовали подозреваемого. На допросе он признался, что был так зол, что распылил перцовый баллончик в рядом сидящего человека.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,