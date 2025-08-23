В Японии 18 человек пострадали из-за распыления газа в торговом центре

В Токио 18 человек пострадали в результате конфликта, один из участников которого распылил газ. Полиция задержала подозреваемого.
Инцидент произошел в одном из самых густонаселенных районов Токио. Между посетителями торгового центра Shibuya Hikarie вспыхнула ссора, в ходе которой один из оппонентов распылил газ.
18 человек обратились за помощью к медикам. Предположительно, они пострадали из-за слезоточивого газа.
Полицейские арестовали подозреваемого. На допросе он признался, что был так зол, что распылил перцовый баллончик в рядом сидящего человека.
Токио, Зоя Осколкова
