В Токио 10 дней держится рекордная жара

Десять дней подряд в Токио (Япония) держится рекордная температура в + 35°C. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA).

Как отмечают метеорологи, это первая такая длинная череда жарких дней с начала наблюдений в 1875 году. По словам учёных, антропогенное изменение климата приводит к тому, что волны тепла становятся более интенсивными, частыми и обширными.

Японские метеорологи предупреждают о наличии прямой связи между конкретными погодными условиями (например, сильной жарой в определённое время) и долгосрочным изменением климата. Тем не менее, они отмечают, что глобальное потепление привело к непредсказуемым погодным явлениям в последние годы.

Этот эпизод, который может закончиться в четверг, когда ожидается падение температуры ниже 35°C, последовал за другими значительными погодными явлениями на архипелаге.

Последним из них стал рекордный уровень осадков, зафиксированный во вторник в городе Тоётоми на северном острове Хоккайдо, где за 12 часов выпало количество осадков, превышающее среднемесячную норму за август.

В начале августа в городе Кирисима на юго-западе страны также было зафиксировано рекордное количество осадков – 500 мм за сутки, что вдвое превышает среднее количество осадков за весь август.

Лето 2023 и 2024 годов в Японии стало самым жарким за всю историю наблюдений, а осень 2024 года стала самой жаркой с начала ведения наблюдений.

Японские вишни, являющиеся символом архипелага, теперь цветут ранней весной из-за более высоких температур или даже не цветут вообще, поскольку осень и зима недостаточно холодные для цветения.

Ещё один поразительный признак: знаменитая снежная шапка горы Фудзи появилась только в начале ноября прошлого года, в отличие от обычного начала октября. Глобальное потепление – один из многочисленных факторов, объясняющих медленное выпадение снега.

Однако рост температуры по всему миру неравномерен. Согласно глобальным данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в Европе наблюдается самое быстрое потепление за десятилетие с 1990 года, а за ней следует Азия.

На прошлой неделе Организация Объединенных Наций предупредила, что повышение глобальной температуры оказывает все более негативное воздействие на здоровье и производительность труда, особенно в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство и рыболовство.

Агентства ООН по вопросам здравоохранения и климата заявили, что производительность труда снижается на 2-3 процента при каждом повышении температуры выше 20 °C. К сопутствующим рискам для здоровья относятся тепловой удар, обезвоживание, почечная недостаточность и неврологические расстройства.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube