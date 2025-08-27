Страдающего деменцией Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом

Знаменитый американский актер Брюс Уиллис в настоящее время не может говорить из-за прогрессирующей деменции, его семья переселила его в отдельный дом с круглосуточным медицинским присмотром. Об этом сообщила его супруга, английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг в интервью телеканалу ABC.

«У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и <...> мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому», – пояснила Хеминг, слова которой цитирует РИА «Новости».

Супруга актера рассказала, из-за прогрессирующей болезни семья приняла решение разместить актера во «втором доме», где за ним круглосуточно присматривают медицинские специалисты. Это одноэтажное здание, в котором Уиллису удобно передвигаться и где сведен до минимума шум, который может быть раздражающим для страдающих от лобно-височной деменции, уточнила Хеминг, добавив, что актер пока немного еще узнает свою семью.

Брюс Уиллис сыграл около 130 ролей в кинофильмах. В числе наиболее известных его работ – «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Армагеддон» и «Девять ярдов».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

