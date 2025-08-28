В Индии 15 человек погибли при обрушении самостроя

В Индии обрушился четырехэтажный дом. В результате погибли 15 человек.

Трагедия произошла в Виджай Нагаре, районе Вирар. Рухнул жилой дом, вмещающий 50 квартир. При этом разрешения на постройку здания получено не было.

В этот момент семья праздновала день рождения дочери на четвертом этаже здания. Спасательные службы извлекли из-под обломков тела 15 погибших.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и другие спасательные команды продолжат работу по расчистке завалов.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube