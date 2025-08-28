Президента Аргентины забросали камнями и бутылками

В среду президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями и бутылками, когда он ехал по окраине Буэнос-Айреса.

По словам пресс-секретаря президента, Хавьер Милей, который ехал в президентском автомобиле по окраинам Буэнос-Айреса, чтобы продвигать свою партию в преддверии октябрьских выборов в законодательные органы, не пострадал.

«Они забросали камнями кортеж, в котором ехал президент страны. Пострадавших нет», – написал пресс-секретарь Мануэль Адорни в соцсетях.

В том же сообщении он обвинил сторонников бывшего президента Кристины Киршнер (2007-2015), которая находится под домашним арестом с июня. «Активисты старой политики, чистый киршнеризм и модель насилия, к которой стремятся только пещерные люди прошлого», – написал Мануэль Адорни.

СМИ пишут, что после инцидента возникла давка, в результате которой по меньшей мере одна женщина, сторонница ультралиберального президента, получила ранения и была эвакуирована машиной скорой помощи.

Протестующие, державшие плакаты с надписью «Милей, вон из Ломас-де-Самора» (название района), выражали свой гнев по поводу предполагаемого дела о коррупции, в котором замешана сестра президента Аргентины.

Дело было возбуждено после утечки аудиозаписей бывшего директора Агентства по делам инвалидов Диего Спаньоло, который утверждает, что Карина Милей присваивала средства, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.

«Всё, что сказал (чиновник), ложно, мы привлечём его к ответственности и докажем, что он лгал», – заявил президент Хавьер Милей журналистам из своего автомобиля за несколько минут до инцидента.

«Это позор, что они воруют у людей с ограниченными возможностями», – заявила протестующая Мария Мартинес в эфире телеканала C5N.

Парламентские выборы 26 октября станут проверкой популярности Хавьера Милея после его экономических успехов: ему удалось сдержать инфляцию ценой значительного сокращения государственных расходов, особенно на социальную помощь инвалидам.

Буэно-Айрес, Елена Васильева

