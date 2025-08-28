В НАТО назвали сумму расходов на оборону в 2025 году

Североатлантический альянс тратит на оборону более 1,4 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные из доклада НАТО.

Совокупные расходы стран венного блока на оборону в 2025 году оцениваются в 1,404 трлн долларов. Больше половины вносят США – 845 млрд долларов. Страны Евросоюза и Канада вместе выделяют в бюджет НАТО 559 млрд.

В докладе отмечается, что в 2025 году 31 из 32 стран блока будет тратить на оборону целевые 2% ВВП, за исключением Исландии, у которой нет регулярной армии и которая поэтому не учитывается в статистике военных расходов.

Ранее на саммите НАТО в Гааге был утвержден новый целевой показатель – страны альянса к 2035 году должны тратить на оборону 5% от ВВП, 3,5% при этом будут непосредственно идти на военные расходы, а 1,5% – на связанную с оборонными нуждами гражданскую инфраструктуру.

