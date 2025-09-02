В Индии крысы покусали младенцев в роддоме

В Индии двое новорожденных подверглись нападениям крыс в роддоме. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Индор. Медики обнаружили следы укусов грызунов у двух младенцев, которые находились в отделении интенсивной терапии больницы. Отмечается, что травмы не представляют опасности для жизни.

Администрация больницы заявила, что нашествие крыс провоцировало наводнение. Вредители пришли в клинику в поисках еды, которую приносят родственники пациентов.

При этом дератизация в больнице последний раз проводилась пять лет назад. Руководство роддома поручило персоналу усилить бдительность и запланировало мероприятия по борьбе с грызунами.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube