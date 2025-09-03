Власти Непала вводят обязательное отслеживание туристов

Власти Непала вводят системы обязательной регистрации и отслеживания туристов. Об этом сообщил директор департамента иммиграции Рам Чандра Тивари.

По словам чиновника, на первом этапе иностранцев будут регистрировать с 17 сентября в пятизвездочных отелях Катманду. Для усиления иммиграционного контроля была разработана цифровая платформа для отслеживания путешественников NepaliPort.

«Система объединяет сканирование QR-кодов, аутентификацию через мобильное приложение и отслеживание в режиме реального времени для упрощения иммиграционных процессов и улучшения управления иностранными гражданами», – сказал Тивари.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube