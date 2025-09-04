Мошенник прикинулся застрявшим на орбите космонавтом и обманул пенсионерку

В Японии пожилая женщина несколько месяцев переводила деньги мошеннику, который заявил, что застрял в космосе и ему нужен кислород. Об этом сообщают местные СМИ.

80-летняя японка связалась с мужчиной в социальных сетях. Он представился космонавтом, а после нескольких недель переписки рассказал, что «подвергся нападению» в космосе и у него заканчивается кислород.

В общей сложности женщина перевела около 1 млн йен (6,7 тыс. долларов), а затем обратилась к своей семье в надежде, что те помогут спасти «космонавта». Родственники сразу пошли в полицию.

Правоохранительные органы Саппоро расследуют дело о мошенничестве. Отмечается, что преступник не только смог завоевать доверие жертвы, но и умело манипулировал романтическими чувствами пенсионерки.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

